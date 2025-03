Невероятный масштаб: как проходит четвертая Московская неделя моды

Москва начинает эксперимент по продаже именных билетов. Споров в театральной среде это решение вызвало много, поэтому давайте разбираться, как это работает. Для этого ответим на семь ключевых вопросов, известных еще со времен античности. В конце концов, именно оттуда берет своё начало этот вид искусства: Кто? Что? Где? Когда? Как? Почему? Какими средствами?

Итак, первый вопрос — кто? Власти Москвы. И это же ответ на вопрос «где?». Не везде в столице, а лишь в заведениях, которые финансирует московское правительство. Таких, правда, немало — 63 театра и 36 культурно-досуговых центров. Но это и «Современник», и театр имени Вахтангова, и парк «Зарядье», и кошачий дом Куклачева.

Первым это ввел Большой еще в начале пандемии. Билеты становятся именными, то есть при покупке надо указать и данные паспорта или свидетельства о рождении того, кто пойдет на постановку. Эксперимент начался 15 марта и пока считается бессрочным. Как пойдет.

На входе необходимо предъявить любой документ, подтверждающий личность — паспорт российский или заграничный, студенческий билет, пенсионное или водительское удостоверение, военник, да хоть бы даже банковскую карту. Лишь бы имя на ней совпадало с именем на билете. Так столичные власти надеются победить перекупщиков, что давно и плотно оккупировали кассы, сделав храмы Мельпомены недоступными для простых театралов. Предполагается, что имеющихся у культурных площадок возможностей будет достаточно, но зрителей просят приходить заранее. Как на вокзал.

А теперь нюансы: трудно купить билет в подарок, особенно, если хочешь сделать сюрприз; свидание в театре превращается в репетицию похода в ЗАГС.

Есть вопросы к безопасности сайтов, где продают билеты. Ведь мошенники и без того делали их клоны, чтобы украсть деньги. А теперь еще и паспорта сразу получат бонусом. В общем, много неясностей, ведь эксперимент только начался — и это сказывается на сборах. Продажи билетов упали на 25%. Ну, а для перекупщиков осталась лазейка — именные билеты можно сдать и переоформить — хоть прямо у входа в театр. С другой стороны, так правоохранители узнают имена всех перекупщиков Москвы. А что с ними сделают, мы узнаем во второй части данного представления.

Можно было бы сказать, что мы поступили как европейцы — в знаменитую итальянскую оперу «Ла Скала» тоже вход по именным билетам, например. Но в последние годы как-то откровенно не всегда хочется, чтобы у нас было «как в Европе» в вопросах культуры.

Мы же не можем себе представить, чтобы у нас прошла Олимпиада как во Франции. Европейская мода определенно идет куда-то не туда. Показы коллекций haute couture в Париже опять шокировали, но не в положительном смысле этого слова. Кажется, модельеры из кожи вон лезут, чтобы сделать мужчин похожими на женщин, и наоборот — вот тренд 2025 года у них.

А что у нас? В Москве своя неделя моды. Ее посетил и сравнил коллекции корреспондент «Известий» Эрик Галяутдинов.

Идеальная талия, стройные ноги — грация как она есть. На московской неделе моды — даже не разбираясь в той самой моде — можно получить удовольствие. От одного вида русских девушек.

Каждые полчаса новая коллекция. Нежные и строгие, простые и загадочные, классические и вызывающие образы сменяют друг друга.

«При том, что сейчас цветочные принты это безусловный тренд, он через недели моды прошел. Но мастерписы делают много лет. Вот сейчас в этом году они становятся просто остро модными этим летом. Но это в принципе, мотивы, которые ситцевые платья, которые у нас были всегда, и которые сейчас вот в этом сезоне как раз остро модным», — прокомментировал визажист Юрий Столяров.

Такой масштаб на Московской неделе моды впервые.

«Это самая масштабная, наверное, в мире, потому что такого количества дизайнеров, как в этом году — это я не знаю где такое можно увидеть», — отметила продюсер Яна Рудковская.

Больше тысячи дизайнеров — от представителей уже известных брендов до дебютантов. У каждого свой неповторимый стиль.

Московская неделя моды удивляет своим масштабом. Помимо талантливых дизайнеров из России, свои коллекции показывают мастера из разных континентов земного шара. К примеру, сейчас на подиуме модели демонстрируют образы, созданные китайским дизайнером.

Бренд i-la не про вычурные ненужные детали, а про прагматичность. Хоть сейчас бери да добавляй в повседневный гардероб.

«Именно это, — уверяет создатель коллекции — «помогает России и Китаю занимать ведущие позиции в индустрии».

«Благодаря постоянному развитию российских и китайских дизайнеров все они интегрировались более чем успешно в международную арену», — рассказал дизайнер Ли Янь.

На международной арене, ускоряя шаг, движутся в другую сторону — там иные ориентиры.

Это Париж, где неделя моды только завершилась. Париж, в котором, когда-то родилось маленькое черное платье в этом году породил массивное красное что-то.

«Женщина в красном платье производила какой-то агендерный эффект, это очень грустно, печально. Я очень рада, что в нашей стране правильное понятие гендера», — прокомментировала историк моды Мария Третьякова

Показываем еще кадры из Парижа русским модницам. Как корабль назовешь — так и поплывет. Судно этого капитана и этих белолицых павлинов — называется гордо — фекальная материя. Это и правда название бренда.

«Я считаю, что модная индустрия, она коснулась своего дна, и мы видим деградацию модной индустрии, потому что-то, что нам предлагает. Запад, мы можем вспомнить с вами Олимпиаду это, в принципе то же самое, все то, что там показывали нам. Нам хотят за дорого это внедрить в наше сознание, в наши мозги», — отметила певица и дизайнер одежды Виктория Цыганова.

И, действительно, такое сходство обнаружили многие. Вот олимпийский низкобюджетный «Аватар». Картина маслом. Париж 2024. Париж 2025 — тот же холст. Вот — боди для мужчин.

«Странные образы, да, не для нашего ума. Хотели бы, чтобы в России парни так ходили? Я лично нет, я тоже, мне кажется, что это невозможно», — сказали модели Полина Дьякова и Дарья Луконкина.

И с одной стороны — моду от кутюр принято воспринимать как пиар ход, мол, на прилавки такие модели не пойдут. Но вот, к примеру, показ 2005 года. Да, смело, да креативно, но все хотя бы похоже на одежду. А такое сегодня предлагает носить 23-летней французский дизайнер.

«Мужчина же должен быть мужчиной. Вот в моде эти принципы соблюдаются? — Вы знаете, я стою на этих принципах уже 30 лет. Мужчина должен быть мужественным, женщина женственной. Тогда есть какое-то будущее, если роли меняются, будущего нет», — сказал дизайнер Сергей Сысоев.

И не нужно быть экспертом в мире мод, чтобы понять, где красиво, а где нет. С левой стороны — самые свежие кадры с московских показов, русские модели во всей красе. Справа, кстати, тоже наша — это певица Катя IOWA, да вот одета по-французски. На показе в Париже она селебрети-гость в платье от местного кутюрье. Отзывы на ее костюм не самые лучшие.

«Я стою в этом платье, меня фотографируют и мимо проходит женщина и говорит: You crazy it's not fashion. „ты сумасшедшая — это не мода“. И просто проходит мимо», — поделилась певица.

Впрочем, были на французской неделе моды и вполне адекватные образы. Правда, новыми их не назовешь. К примеру, в этом фэшн-луке, 30 лет назад в России занимались рэкетом.

«У русских есть свой собственный стиль, классический, он узнаваемый», — отметила дизайнер из Индонезии Сюкрия Русиди.

Поразительно, но чем больше западные модные дома — бегут за повесткой, тем хуже их выручка. У всемирно известного дома Gucci она уменьшилась на 24%. И, возможно, она только продолжит падать, как падает интерес к их бренду.

«Я считаю, что случилось очень неплохое импорто замещение на уровне масс-маркета, среднего, мидл-сегмента. Они сделали очень большой рывок. И уж я не знаю, если эти бренды вернутся в Россию, будут ли они так же успешны», — прокомментировал дизайнер Александр Рогов.

Сегодня доля отечественных фешн-брендов — уже 86% рынка. Кроме того, в России взлетела за последние пять лет и текстильная промышленность. Объемы продаж уже достигли 3,5 миллиардов в год.

«Конечно. Конечно, те условия, в которых мы находимся последние два три года, они, конечно, двинули вообще в целом всю и промышленность, и дизайнеров, и моду. Все двинуло вперед. И это очень сильный скачок для российской индустрии», — рассказал эксперт моды Владислав Лисовец.

Да и это тоже неудивительно. Российская мода появилась не здесь и сейчас, а лишь продолжает традиции. В том же Париже вначале прошлого века большое влияние на моду оказало выступление балетной труппы Сергея Дягилева. А учитывая, что мода циклична — вполне вероятно, что скоро снова по всему миру начнутся русские сезоны.