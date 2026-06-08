Партия Пашиняна набрала менее 50% после обработки 70% голосов

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор», вероятно, не сможет единолично сформировать кабинет министров страны. Об этом сообщило информационное агентство News.am со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

«Гражданский договор» набрал 49,9% (459 113 избирателей) голосов в 68% обработанных бюллетеней на парламентских выборах. А это меньше необходимого порога в 50% для единоличного формирования кабмина Армении.

Второе место занимает альянс партий «Сильная Армения». У них 23,7%. Третье — альянс «Армения» с 9,78%. Четвертая строчка с 3,9% голосов у партии «Процветающая Армения». И замыкает пятерку партия «Крылья единства». Они получили 2,3%.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян объявил о недемократичности этих парламентских выборов. Потому что власти страны остановили подсчет голосов, когда осознали большую вероятность проигрыша.

К тому же после подсчета около 10% голосов партия «Гражданский договор» объявила по победе на выборах и единоличном формировании кабмина.

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