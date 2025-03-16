«Стреляли в того, кто попадется»: житель Суджи рассказал о зверствах ВСУ
Боевики ВСУ закапывали или сжигали трупы мирных жителей
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Украинские боевики закапывали или сжигали трупы мирных жителей.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали мирных жителей, а трупы закапывали или сжигали, чтобы замести следы. Об этом 5-tv.ru рассказал житель освобожденного города Суджа в Курской области.
«Они вломились в Суджу. Кто убегает, кто едет, кто стоит — стреляли в того, кто попадется», — сказал житель Суджи Сергей Табаев.
Он объяснил, что боевики всегда избавлялись от трупов, но никогда — от расстрелянных машин. Они начали делать это позднее, когда стало ясно, что освобождение населенных пунктов российскими военными неизбежно.
«Не было ни одного дня, чтобы по Судже не стреляли. Они хотели всю ее сравнять с землей. А если их спрашивают, зачем они это делают, они говорят: „Это стреляем не мы, это стреляет Россия“. Это их тактика», — объяснил Табаев.
Мужчина также рассказал, что однажды ВСУ сожгли дом полицейского. Тогда Табаев решил закрыть все постройки таким образом, чтобы украинские боевики не смогли проникнуть внутрь. Сначала он заходил во двор и закрывал ворота. Затем подпирал их досками или завязывал проволокой так, чтобы нельзя было открыть. Ну и в конце — подпирал изнутри досками входную дверь и выпрыгивал в окно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что СК расследует преступления боевиков ВСУ в Курской области.
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