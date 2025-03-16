Мошенники изобрели схему для получения доступа к сим-карте и мобильному банку

Общаться со злоумышленниками опасно, любые контакты необходимо прерывать.

Мошенники изобрели способ, с помощью которого можно получить доступ к сим-карте и мобильному банку. Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками компании оператора мобильной связи, а затем просят ввести комбинацию определенных цифр. Алгоритм описан в материалах МВД РФ, с которыми

«Ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей sim-карте и будут делать звонки за ваш счет», — сказано в материалах.

Получив доступ к сим-карте, мошенники смогут зайти в мобильный банк жертвы. Представители ведомства призвали граждан сразу сбрасывать такие звонки и не контактировать со злоумышленниками.

Обычно звонящий представляется инженером компании оператора сотовой связи и уверяет, что необходимо проверить качество связи. Для этого мошенник просит набрать комбинацию, например, #90, #09 или любую другую. Если сделать это — мошенники получат доступ к вашим данным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как мошенники списывают деньги при разговоре по телефону.