Силы ПВО сбили более 15 украинских БПЛА в трех районах Воронежской области

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

Более 15 украинских БПЛА были сбиты в Воронежской области

Силы ПВО уничтожили в трех районах Воронежской области более 15 БПЛА.

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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В результате атаки нет пострадавших.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито более 15 украинских беспилотников в трех районах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО в трех районах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 15 БПЛА», — сказано в сообщении.

Гусев отметил, что в результате атаки нет пострадавших и значительных разрушений.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ЛНР сбили украинский беспилотник с отравляющим химическим веществом. ВСУ используют подобное оружие, хотя международные организации наложили на это запрет. Российские войска химзащиты выяснили, что дрон произвели в Германии. Он оснащен самодельной емкостью с химическим реактивом, а также деталями с надписями на украинском языке.

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