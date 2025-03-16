Умер 93-летний духовник патриарха Кирилла

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 47 0

Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий

Умер духовник главы РПЦ старец Илий

Фото: Telegram/Монастырь Оптина пустынь/optina

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Его не стало 15 марта.

Ушел из жизни духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин). Ему было 93 года. Об этом сообщили в Telegram-канале Введенского ставропигиального мужского монастыря «Оптина пустынь».

«Поздно ночью 15 марта на 94 году жизни отошел ко Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря Оптина пустынь», — говорится в сообщении.

Схиархимандрит Илий родился 8 марта в 1932 году в селе Становой Колодезь Орловской области в многодетной крестьянской семье. В 1949 году он окончил среднюю школу в родном селе. После отслужил в армии и отправился учиться в машиностроительном техникуме в Серпухове. Спустя время Илий понял, что хочется посвятить жизнь служению церкви и поступил в духовную семинарию в Саратове.

В конце 1980 года его направили в качестве духовника в восстанавливающуюся после многолетнего запустения Оптину пустынь. В 2010 году его возвели в сан схиархимандрита.

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