Сергей Собянин рассказал, как электробусы улучшают качество жизни москвичей

Сегодня по более чем 180 городским маршрутам курсирует свыше 2,3 тысячи электробусов. Планируется, что к 2030 году в Москве будет уже 5,3 тысячи экологичных инновационных машин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.

«В 2018 году мы сделали важный шаг для улучшения качества жизни москвичей — начали заменять автобусы на электробусы. В итоге за шесть с половиной лет удалось прилично сократить количество вредных выбросов в атмосферу — около 190 тысяч тонн углекислого газа и почти 930 тонн загрязняющих веществ», — рассказал мэр Москвы.

К 2035 году планируют перевести на электрическую тягу почти весь парк Мосгортранса. Соответствующая инфраструктура постоянно развивается: в столице уже работает более 30 конечных станций наземного транспорта с электробусными зарядками. В общей сложности в Москве действует свыше 360 зарядных станций.