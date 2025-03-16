Кадровые перестановки: Зеленский отправил в отставку главу генштаба ВСУ

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 22 0

Баргилевич покинул пост главы генштаба ВСУ

Зеленский отправил в отставку главу генштаба ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/Павел Багмут

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О причине принятия такого решения ничего неизвестно.

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от управления генеральным штабом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Баргилевича. Соответствующий указ был опубликован 16 марта на официальном сайте главы государства.

Преемником Баргалевича на должности стал бывший заместитель начальника генштаба и экс-командующий группировки «Хортица» Андрей Гнатов.

«Назначить Гнатова Андрея Викторовича начальником генерального штаба Вооруженных сил Украины», — написано в правовом акте.

Сам Баргалевич, пробыв начальником генштаба ВСУ чуть больше года, занял место главного инспектора министерства обороны.

Подобные решения вызвали недовольство представителей Верховной рады. Так, согласно заявлению депутата Марьяны Безуглой, Андрей Гнатов уже проявил свои ярко выраженные слабые стороны, когда в январе под его командованием украинские боевики потеряли контроль над Великой Новоселкой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский потребовал от Европы ускорить производство боеприпасов.

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