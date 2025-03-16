После двух выкидышей: Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз
Актриса Дженнифер Лоуренс родила второго ребенка
Фото: Chris Pizzello/AP/TASS
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Радостное событие произошло несколько дней назад.
Американская актриса Дженнифер Лоуренс родила второго ребенка. Об этом сообщило издание Film Updates на своей странице в социальной сети Х.
Счастливое событие произошло несколько дней назад. Неизвестно, мальчик родился или девочка. Имя новорожденного также не разглашается. Актриса и ее супруг — директор художественной галереи Кук Марони — не делали официального заявления о рождении ребенка, но и не опровергали эту новость.
Общественность узнала о беременности Дженнифер Лоуренс в октябре прошлого года. Актриса не пыталась скрыть сей факт, на светских мероприятиях она всегда появлялась в нарядах, подчеркивающих живот. С Куком Марони Дженнифер в браке уже шесть лет.
В 2020 году супруги должны были стать родителями в первый раз. К сожалению, в ходе съемок фильма «Не смотрите наверх» Дженнифер пережила выкидыш. Спустя два года у пары родился сын. Ребенка назвали Сай, в честь художника и скульптора-абстракциониста Сая Твомбли.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дженнифер Лоуренс шокировала зрителей в Каннах.
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