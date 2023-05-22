Война каблукам: Дженнифер Лоуренс шокировала зрителей в Каннах
Дженнифер Лоуренс вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в сандалиях
Фото, видео: www.globallookpress.com / DGP; 5-tv.ru
Эксперты от образа звезды остались в полном недоумении.
Актриса Дженнифер Лоуренс на Каннском кинофестивале решила объявить войну каблукам.
Голливудская звезда вышла на красную дорожку в элегантном платье со шлейфом от Dior, однако дополнила образ парой черных пляжных сандалий.
Нетрадиционный выбор обуви удивил модных экспертов. Шлепанцы не сочетались с кутюрным платьем, зато перекликались с названием фильма «Траектория падения», на премьеру которого пришла артистка, известная своими падениями в самые ответственные моменты.
В том числе — на церемонии «Оскар», когда шла за своей статуэткой, и годом позже, когда не устояла на красной дорожке. Теперь она, видимо, решила, что безопасность превыше всего.
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