Война каблукам: Дженнифер Лоуренс шокировала зрителей в Каннах

Эфирная новость 34 0

Дженнифер Лоуренс вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в сандалиях

Фото, видео: www.globallookpress.com / DGP; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль

Эксперты от образа звезды остались в полном недоумении.

Актриса Дженнифер Лоуренс на Каннском кинофестивале решила объявить войну каблукам.

Голливудская звезда вышла на красную дорожку в элегантном платье со шлейфом от Dior, однако дополнила образ парой черных пляжных сандалий.

Нетрадиционный выбор обуви удивил модных экспертов. Шлепанцы не сочетались с кутюрным платьем, зато перекликались с названием фильма «Траектория падения», на премьеру которого пришла артистка, известная своими падениями в самые ответственные моменты.

В том числе — на церемонии «Оскар», когда шла за своей статуэткой, и годом позже, когда не устояла на красной дорожке. Теперь она, видимо, решила, что безопасность превыше всего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, ждет ли актера Джонни Деппа триумфальное возвращение после премьеры фильма «Жанна Дюбарри» на Каннском кинофестивале.

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль
19 мая
«Культура отмены сиюминутна»: что ждет Джонни Деппа после триумфального камбэка
18 мая
Настоящий пират: Джонни Деппа раскритиковали за «гниющие» зубы
17 мая
Как попугай: стилист раскритиковала образ Виктории Бони на Каннском фестивале
17 мая
До слез: Джонни Деппа удостоили продолжительных оваций в Каннах
17 мая
«Только я так умею»: Виктория Боня оконфузилась на Каннском кинофестивале
17 мая
Актер Джонни Депп открыл 76-й Каннский международный кинофестиваль
21 апр
Затмила всех на Каннском фестивале: как сейчас выглядит Сара Мишель Геллар
15 окт
Вы — само совершенство: в Лондоне названа самая красивая женщина мира
2 июл
Никита Михалков: на Каннский фестиваль можно попасть, только показывая ненависть
25 мая
«Сборище живых мертвецов»: американский журналист развенчал успех Зеленского
+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
Правильный план экономит много денег: Китайский совет дня на понедельник,...

Последние новости

16:22
«Будет загадкой»: адвокат Блиновской сбежал от журналистов после заседания
16:20
Скончалась звезда «Гостьи из будущего» Мария Стерникова
16:18
СМИ сообщили о готовящейся отставке премьер-министра Украины
16:14
Война каблукам: Дженнифер Лоуренс шокировала зрителей в Каннах
16:14
«Каждый должен сделать выбор»: что не поделили Бузова и Тарасов спустя 7 лет после развода
16:11
Залог здоровья мозга: раскрыта неожиданная польза оргазма для женщин

Сейчас читают

«Я всегда ее боялась»: жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной
Американист Рогулев: республиканцы бьют по слабым местам в политике Байдена
«Мы погибли!» — друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа
«Секс всегда продается»: Алексей Романоф о песне «Плохая девочка»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023