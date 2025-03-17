В МИД РФ рассказали о переговорах по гарантиям безопасности для России

11 марта прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к установлению режима прекращения огня.

Одним из важных условий соглашения по завершению конфликта на Украине станут гарантии безопасности от США и НАТО, которых будет требовать Россия. Об этом в интервью «Известиям» рассказал замминистра иностранных дел Александр Грушко.

По словам дипломата, это в первую очередь нейтральный статус Украины, а также отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса. Но в данный момент перспектив возобновления диалога России с Североатлантическим блоком нет, а программа перевооружения Евросоюза несет риски для нашей страны.

«Произошло военное и политическое подчинение Евросоюза НАТО; это следует не только из практики сотрудничества НАТО и ЕС, но и из документов, которые они принимают. Сама программа перевооружения нацелена на то, чтобы подготовить Европу к военному столкновению с Россией», — рассказал он.

Также дипломат подчеркнул, что финансировать новую гонку вооружений Европе придется за счет уровня жизни собственных граждан, ведь ход конфликта на Украине доказывает, что Запад терпит в нем стратегическое поражение. Победить Россию на поле боя не удалось, а показатели экономического роста Еврозоны снизились до уровня статистической погрешности.