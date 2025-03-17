Скидка для подростков: ФАС ввела новые тарифы на проезд в поездах

ФАС: детям от 10 до 18 лет будет предоставлена скидка на проезд в поездах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Федеральная антимонопольная служба разработала проект приказов, которые направлены на снижение цен для некоторых категорий граждан.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует ввести круглогодичную скидку на проезд в поездах дальнего следования для детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет. Соответствующие проекты приказов были разработаны по поручению правительства РФ, сообщили в пресс-службе ФАС.
В службе рассказали «Известиям», что согласно новым правилам, скидка будет предоставляться независимо от формы обучения, и для ее получения не потребуется предъявлять справку из учебного учреждения. При посадке в поезд достаточно будет документа, удостоверяющего личность — свидетельства о рождении или паспорта.
В настоящее время дети в возрасте до пяти лет имеют право на бесплатный проезд, если они не занимают отдельное место. Для несовершеннолетних до десяти лет действует детский тариф, который составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого билета в зависимости от класса поезда и вагона.
В ФАС отметили, что принятие новых приказов позволит повысить мобильность детей и подростков внутри страны, а также поспособствует решению задач по поддержке семей.
Этот шаг направлен на упрощение процесса покупки билетов для семей с детьми и подростками, что сделает путешествия более доступными и комфортными. Новые правила также помогут стимулировать внутренний туризм и укрепить связь между регионами.
Ожидается, что введение круглогодичной скидки для детей от 10 до 18 лет станет важным шагом в поддержке семей и повышении доступности железнодорожного транспорта для молодежи.
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