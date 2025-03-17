Скидка для подростков: ФАС ввела новые тарифы на проезд в поездах

Федеральная антимонопольная служба разработала проект приказов, которые направлены на снижение цен для некоторых категорий граждан.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует ввести круглогодичную скидку на проезд в поездах дальнего следования для детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет. Соответствующие проекты приказов были разработаны по поручению правительства РФ, сообщили в пресс-службе ФАС.

В службе рассказали «Известиям», что согласно новым правилам, скидка будет предоставляться независимо от формы обучения, и для ее получения не потребуется предъявлять справку из учебного учреждения. При посадке в поезд достаточно будет документа, удостоверяющего личность — свидетельства о рождении или паспорта.

В настоящее время дети в возрасте до пяти лет имеют право на бесплатный проезд, если они не занимают отдельное место. Для несовершеннолетних до десяти лет действует детский тариф, который составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого билета в зависимости от класса поезда и вагона.

В ФАС отметили, что принятие новых приказов позволит повысить мобильность детей и подростков внутри страны, а также поспособствует решению задач по поддержке семей.

Этот шаг направлен на упрощение процесса покупки билетов для семей с детьми и подростками, что сделает путешествия более доступными и комфортными. Новые правила также помогут стимулировать внутренний туризм и укрепить связь между регионами.

Ожидается, что введение круглогодичной скидки для детей от 10 до 18 лет станет важным шагом в поддержке семей и повышении доступности железнодорожного транспорта для молодежи.

Ранее 5-tv.ru рассказал об ужесточении наказания за самовыгул питомца.