«Смотрите, что творят» — академию Плющенко атаковали бобры

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 67 0

Бобры сгрызли деревья вокруг академии Плющенко

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cover Images; Instagram*/plushenkoofficial; 5-tv.ru

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Результаты труда зубастых строителей олимпийский чемпион по фигурному катанию обнаружил во время отдыха с сыном.

Бобры повредили лесной массив вокруг академии фигурного катания олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Видео с отчетом о проделанной природными инженерами работе опубликовал заслуженный мастер спорта России в своем личном блоге.

«Смотрите, что у нас творят бобры в академии „Ангелы Плющенко“. Московская область. Вообще», — прокомментировал он.

На видеокадрах можно заметить, что некоторые деревья уже не устояли под натиском инициативных бобров. Повсюду — пеньки и щепки. Некоторые стволы, судя по отснятым кадрам, могут быть догрызены в ближайшее время.

«Вот этот экземпляр вообще какой. Скоро шлепнет его», — дал прогноз спортсмен одному из деревьев в ходе осмотра территории.

Вместе с Евгением Плющенко оценил бобриные успехи и его сын Александр (более известный как Гном Гномыч. — Прим.ред.). Он вместе с папой катался на квадроциклах неподалеку после тренировок. По мнению Александра, бобров в округе слишком много.

Творчество грызунов не омрачило радостного настроения отца и сына. У мальчика новое достижение: он впервые доехал до трассы на квадроцикле.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Аделия Петросян выиграла финал Гран-при по фигурному катанию.

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