Путин и Рахмон поучаствовали в начале строительства русского драмтеатра в Душанбе

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 32 0

Президенты присоединились к мероприятию по видеоконференцсвязи (ВКС).

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Российский лидер Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустили стросительство Международного образовательного центра для одаренных детей, а также Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского в Душанбе.

Президенты приняли участие в мероприятии по видеоконференцсвязи (ВКС). 

«Позвольте выразить искреннюю признательность за ваш весомый и неоценимый вклад в развитие образовательно-просветительской и культурно-гуманитарной сфер российско-таджикского сотрудничества», — обратилась к главам государств заместитель премьер-министра Таджикистана Дилрабо Мансури.

Она подчеркнула, что Россию и Таджикистан всегда связывало схожее отношение к науке, культуре, а также образованию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выразил надежду на поддержку народом Таджикистана добрых отношений с РФ. Об этом он заявил во время переговоров со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

Встреча прошла в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. В ходе диалога главы государств обсуждают перспективы дальнейшего развития отношений, партнерства и союзничества.

Путин отметил, что Россия является одним из важных торгово-экономических партнеров республики. И отношения между сторонами продолжают развиваться. Также главы государств планируют подписать совместные документы, в том числе в сфере безопасности в рамках работы в ОДКБ.

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