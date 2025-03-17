«Сокращение ненужных функций»: Песков о выходе США из расследования по Украине

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 30 0

Песков назвал выход США из расследования по Украине сокращением ненужных функций

Песков назвал выход США из расследования по Украине «сокращением ненужных функций»

Фото: Reuters/Alexander Drago

Соединенные штаты присоединились к упомянутой «инициативе» в ноябре 2023 года при предыдущем хозяине Белого дома Джо Байдене.

Выход США из расследования действий России на Украине говорит о том, что американская сторона считает это ненужной функцией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Значит, они считают, что это ненужная функция», — сказал он.

Ранее в этот же день The New York Times сообщила со ссылкой на источники о том, что Соединенные Штаты решили покинуть группу по расследованиям в отношении действий России в контексте украинского конфликта. США уже уведомили об этом Европу.

По словам Пескова, Россия идет по пути реанимации и восстановления диалога с США на разных уровнях.

«Мы идем по пути реанимации наших двусторонних отношений и восстановления различных режимов диалога на разных уровнях, а это очень важный шаг, который потом задает тон всему остальному движению», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия никогда не опережает события и не раскрывает подробные темы разговоров лидеров двух государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

Накануне американский лидер Дональд Трамп сообщил, что планирует обсудить с российским главой государства темы территорий и атомных станций вокруг украинского конфликта. Глава Белого дома в беседе с журналистами также отметил, что за прошедшие выходные дни их администрациями «было проделано много работы».

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