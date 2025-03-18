Еще один эпизод с передовой — на этот раз из ДНР, где два российских штурмовика смогли взять опорный пункт, который защищали шестеро националистов. Чтобы было понятно насколько напряженным и тяжелым был бой, только одна деталь — в финале у наших солдат на двоих осталось всего три патрона. Уникальные кадры комментирует Стастислав Григорьев.

Жаркий бой разгорелся даже не на улице, а прямо внутри небольшого дома, в который зашли российские военные.

Выстрелов не слышно, но видно, что в одной из комнат что-то взрывается. Сыплются стекла, виден дым от выстрелов. Эта запись — одна из многих так называемых «объективок» — свидетельств боевой работы штурмовиков группировки «Юг»

«Нам повезло, что они не понимали, что на тот момент не было уже ни патронов, ни гранат. У нас осталось три патрона», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Юг.

Невероятные истории подкреплены видеодоказательствами. Боец рассказывает, что вдвоем с товарищем они напали на укрепление, в котором было шесть врагов.

Им приходилось брать блиндажи врага, вокруг которых не было деревьев. Все они были срублены осколками под корень.

Вся стычка происходила на виду у беспилотников — своих и чужих. В самый напряженный момент перестрелка затихла. Обороняющиеся были где-то глубоко под землей. Наш солдат предлагает им сдаться.

«Товарищ мой был пустой, стоял на блиндаже, разговаривал с ними. У него не было вообще ни одного. Было три патрона у меня, я контролил дверь, чтобы они не вышли», — рассказал российский военный.

А затем — последний аргумент. В дверь забрасывают то, что на фронте называют «колобок» — мощную мину.

Бои на обходе Красноармейска, который киевский режим переименовал в Покровск, приобретают все более ожесточенный характер. Своих же солдат, которые все-таки сдаются в плен, ВСУ не жалеют.

«Мы начали их выводить с посадки с их блиндажа, и по нам стал работать их же миномет и кассета», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Адыга.

В другом окопе противники решили сдаться, но выжили, по словам российского бойца, не все. Одного сразу убило своей же миной. И эта история тоже осталась на видеозаписи, которая ляжет в военный архив, на основе которого потом будут писать военную историю.