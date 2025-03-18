Не остановить: Запад встревожил «наступательный треугольник» России

Речь идет о сочетании пехоты, беспилотников и планирующих бомб.

Анализируя тактику ведения боевых действий нашей армии, Британский королевский институт оборонных исследований (RUSI) опубликовал свои выводы, признав, что так называемый наступательный треугольник России представляет серьезные опасения.

Речь идет о комбинации пехоты, беспилотников и планирующих бомб. Как считают западные эксперты, это ставит ВСУ перед крайне сложным выбором: можно окопаться и держать позиции, но тогда они становятся мишенью для бомб. Второй вариант — маневрировать, но тогда подразделения попадают под под беспилотники и артиллерию, которые действуют исключительно эффективно.