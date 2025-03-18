Звезда турецких сериалов Джан Яман приехал в Москву
Фанатки со всей России собрались в аэропорту Внуково, чтобы встретить актера.
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Москву прилетела звезда турецких сериалов. Поклонницы основательно подготовились к встрече Джана Ямана. В аэропорту Внуково было очень шумно.
Турецкая пресса называет актера закрытым, якобы он не любит идти на контакт. Но в Москве Джан Яман охотно общается с поклонницами, оставляет автографы и делает совместные фото.
Некоторые фанаты, чтобы увидеть кумира, приехали из других городов, включая Петербург. Они подготовили плакаты, хлеб-соль и разные подарки.
На сегодня у актера запланирована экскурсия по Москве и поход в ресторан русской кухни. А завтра он представит фильм, в котором сыграл главную роль.
Читайте также
47%
-1.26 90.84
-2.77
Нашли ошибку?