Третья неделя Великого поста: что можно и нельзя есть

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 25 0

Третья неделя Великого поста длится с 17 по 23 марта в 2025 году

Что можно есть на третьей неделе Великого поста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Специальный календарь питания поможет разнообразить стол.

В этом году с 3 марта вплоть до 19 апреля все православные христиане по всему миру держат Великий пост. Считается, что таким образом люди готовятся к одному из главных религиозных праздников: дню Светлой Пасхи. С 17 марта пошла третья неделя Великого поста. URA.RU чем можно питаться в это время.

Есть специальный календарь питания, который поможет сориентироваться и приготовить разрешенные блюда. Так, 17 марта разрешается сухоядение, можно есть только хлеб, компоты, фрукты и овощи. Во вторник 18 марта можно есть уже горячую пищу, но без добавления масла.

В среду 19 марта вновь сухоядение. Как и в понедельник, разрешены только хлеб, фрукты, овощи и компоты. В четверг 20 марта снова можно есть горячую пищу, но без масла. В пятницу 21 марта — то же самое, что в понедельник и среду.

В субботу и воскресенье (22 и 23 марта) разрешено есть пищу с добавлением растительного масла

Также во время третьей недели поста в православных храмах проходит Литургия Преосвященных даров. По субботам в церквях проводят поминовение усопших. В воскресенье во время всенощного бдения священники выносят Животворящий Крест в центр храма.

Как считает руководитель пресс-службы Кузбасской епархии священника Вячеслава Ланского, соблюдение подобных правил позволит лучше понять себя, а также свои настоящие желания и мысли.

«В условиях дефицита калорий и духовных ограничений легче увидеть свой подлинный лик, а не старательно создаваемую иллюзорную маску о себе», — рассказал он.

Кроме того, человек также сможет понять выявит свои недостатки, после чего начнет их исправлять.

Ранее 5-tv.ru сообщал о главных правилах Великого поста.

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Третья неделя Великого поста: что можно и нельзя есть

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