Россия и США создадут экспертные группы по украинскому урегулированию

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 44 0

В Кремле сообщают, что Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских боевика.

Россия и США создадут экспертные группы по украинскому урегулированию

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия и США создадут экспертные группы по украинскому урегулированию. Об этом заявили в Кремле по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования на Украине, которое должно быть устойчивым и долгосрочным. В Кремле сообщают, что Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских боевика.

Также президент РФ сообщил, что 19 марта Москва и Киев осуществят обмен пленными 175 на 175 человек. Помимо этого, российский лидер поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным, заявил Кремль.

Телефонный разговор лидеров России и США состоялся вечером 18 марта. Он длился более полутора часов. Разговор президентов — второй прямой контакт между ними с начала нового срока американского лидера. Первый состоялся 12 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «многие элементы» финального соглашения» между Россией и США согласованы. Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
81.50
-2.81 87.57
-3.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

21:25
«Внучка нациста»: Захарова прокомментировала выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН
21:02
Путин и Трамп обсудили улучшение двусторонних отношений между США и Россией
20:43
«Это первый случай»: хуситы взяли на себя ответственность за атаку на авианосец США
20:39
Путин проинформировал Трампа об обмене пленными между Россией и Украиной
20:30
Путин поддержал идею Трампа об отказе от ударов по объектам энергетики на 30 дней
20:21
Россия и США создадут экспертные группы по украинскому урегулированию

Сейчас читают

«Я больше не ребенок» —умер отец Филиппа Киркорова народный артист России Бедрос
Новая беда? Кейт Миддлтон напугала публику состоянием рук
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Первый народный иностранец России: умер Бедрос Киркоров

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп