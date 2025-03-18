Россия и США создадут экспертные группы по украинскому урегулированию. Об этом заявили в Кремле по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования на Украине, которое должно быть устойчивым и долгосрочным. В Кремле сообщают, что Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских боевика.

Также президент РФ сообщил, что 19 марта Москва и Киев осуществят обмен пленными 175 на 175 человек. Помимо этого, российский лидер поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным, заявил Кремль.

Телефонный разговор лидеров России и США состоялся вечером 18 марта. Он длился более полутора часов. Разговор президентов — второй прямой контакт между ними с начала нового срока американского лидера. Первый состоялся 12 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «многие элементы» финального соглашения» между Россией и США согласованы. Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.