«Два великих лидера»: Уиткофф анонсировал новые переговоры России и США

Уиткофф: детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться 23 марта
Фото: Reuters/Craig Hudson
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Он также рассказал о составе американской делегации.
Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться уже в воскресенье, 23 марта, работа над этим пройдет в Джидде, рассказал в интервью телеканалу Fox News спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф.
По его словам, США ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров.
«Мы начнем прорабатывать детали, а затем перейдем к полному прекращению огня», — сказал он.
По его словам, США ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров.
«Два великих лидера объединились ради блага человечества», — сказал он, комментируя телефонный разговор Трампа и Путина.
Уиткофф рассказал о составе делегации США — ее на переговорах в Саудовской Аравии возглавят советник Трампа Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о переговорах Трампа и Путина, которые сосоялись 18 марта. Этого разговора действительно ждал весь мир. В ходе беседы сторону поддержал идею об отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.
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