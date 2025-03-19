«Два великих лидера»: Уиткофф анонсировал новые переговоры России и США

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 445 0

Уиткофф: детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться 23 марта

в Джидде пройдут переговоры о деталях договоренностей Путина и Трампа

Фото: Reuters/Craig Hudson

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Он также рассказал о составе американской делегации.

Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться уже в воскресенье, 23 марта, работа над этим пройдет в Джидде, рассказал в интервью телеканалу Fox News спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

По его словам, США ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров.

«Мы начнем прорабатывать детали, а затем перейдем к полному прекращению огня», — сказал он.

По его словам, США ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров.

«Два великих лидера объединились ради блага человечества», — сказал он, комментируя телефонный разговор Трампа и Путина.

Уиткофф рассказал о составе делегации США — ее на переговорах в Саудовской Аравии возглавят советник Трампа Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о переговорах Трампа и Путина, которые сосоялись 18 марта. Этого разговора действительно ждал весь мир. В ходе беседы сторону поддержал идею об отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.

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