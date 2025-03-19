Взрыв произошел в квартире жилого дома в Москве на улице Нижняя Масловка

В одной из квартир жилого дома на севере Москвы произошел взрыв. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Уточняется, что инцидент случился недалеко от Савеловского вокзала, на улице Нижняя Масловка. В квартире находились ребенок и трое взрослых — никто не пострадал.

Взрыв привел к повреждениям: выбиты стекла и разрушена межкомнатная перегородка.

«По предварительным данным, причиной хлопка в квартире жилого дома на улице Нижняя Масловка стал аэрозольный баллон», — сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В настоящий момент Савеловская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося.

Прежде взрыв нага произошел в частном доме в Тобольске Тюменской области. В результате происшествия пострадали женщина и ее ребенок. Дом полностью разрушен, взрывной волной повредило окна и рамы соседних многоэтажек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что служебный автобус с рабочими подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области. В результате ранены три человека. Инцидент произошел недалеко от села Графовка в Краснояружском районе области.