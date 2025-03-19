В центре Гамалеи завершили испытания детской вакцины от ротовируса

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Доказано — иммунитет сохраняется минимум год.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru

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Россия разработала революционную вакцину от ротавируса для детей. Центр Гамалеи объявил об успешных клинических испытаниях препарата для малышей до шести лет.

Это шестивалентная вакцина, которая содержит шесть генотипов вируса — больше, чем используемая сейчас пятивалентная, признанная недостаточно безопасной из-за фрагментов живых патогенов.

Новый препарат уже доказал эффективность: после укола вырабатываются антитела, а иммунитет сохраняется минимум год. Следующий шаг — испытания на грудничках — основной группе риска.

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