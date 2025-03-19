В центре Гамалеи завершили испытания детской вакцины от ротовируса

Россия разработала революционную вакцину от ротавируса для детей. Центр Гамалеи объявил об успешных клинических испытаниях препарата для малышей до шести лет.

Это шестивалентная вакцина, которая содержит шесть генотипов вируса — больше, чем используемая сейчас пятивалентная, признанная недостаточно безопасной из-за фрагментов живых патогенов.

Новый препарат уже доказал эффективность: после укола вырабатываются антитела, а иммунитет сохраняется минимум год. Следующий шаг — испытания на грудничках — основной группе риска.