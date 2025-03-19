«Привел после соревнований»: где ночевала «похищенная» в Ачинске 15-летняя школьница

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 51 0

Пропавшая в Ачинске 15-летняя школьница ночевала у новых знакомых в Назарово

Дарья из Ачинска

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Лешина

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В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Пропавшая в Ачинске 15-летняя девушка Дарья ночевала у молодого человека. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Собеседник рассказал, что парень привел школьницу после соревнований к себе домой, сказав родителям, что она не спала и нуждается в отдыхе. Подростка уложили спать, но вскоре увидели в новостях, что ее разыскивают и позвонили в полицию.

Ранее стало известно, что Дарья найдена в городе Назарово. Ее доставили в следственный отдел для установления обстоятельств произошедшего.

Накануне школьница около 16:00 вышла из дома и вскоре перестала выходить на связь. Спустя два часа отцу подростка отправили видеосообщение, в котором Дарья попросила перевести ее «похитителям» полмиллиона рублей. Мужчина обратился в полицию, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, перед исчезновением Дарья была на кладбище, откуда и записала видео. Затем правоохранители нашли водителя такси, который ее туда привез — он рассказал, что школьница приехала на кладбище одна. В результате следователи пришли к выводу, что девушка сама записала видео отцу в попытке инсценировать свое похищение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о семье «похищенной» школьницы из Ачинска.

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