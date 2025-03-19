В Москве на станции метро «Белорусская» погиб ребенок

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 45 0

Мальчику было десять лет.

На станции метро «Белорусская» в Москве погиб 10-летний

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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В московском метро погиб десятилетний ребенок. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Известно, что 18 марта на станции «Белорусская» Московского метрополитена погиб мальчик 2014 года рождения.

«На станции метро „Белорусская“ на второй путь упал пассажир. Информация доведена до должностных лиц, уполномоченных органов и служб», — проинформировал инсайдер.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что трагедия произошла из-за невнимательности и неосторожности самого ребенка.

Во время падения мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. После произошедшего пути были осмотрены, посторонних предметов на них не обнаружили.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в московском метро на людей упал потолок. ЧП произошло на станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии.

Пассажир с багажом, параметры которого не советовали регламенту метрополитена, повредил потолок. В результате одна из панелей облицовки упала на эскалатор, где в этот момент находились люди. Пострадавших нет.

Сотрудники подземки в экстренном порядке убрали фрагменты сломанной конструкции.

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