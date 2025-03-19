Собянин: Реставрация кинотеатра «Ударник» завершится в 2027 году

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реставрации кинотеатра «Ударник» на острове Балчуг.

«В Москве реализуется большая программа по строительству, реконструкции и воссозданию целого ряда культурных объектов. Это дома и дворцы культуры, театры, десятки кинотеатров, но реставрация и воссоздание жизни в „Ударнике“ — это особая тема. Сам „Ударник“ — памятник архитектуры. Но, наверное, не это самое главное, а главное, что это объект, где было показано первое звуковое кино в России. Здесь были премьеры фильмов, таких как „Чапаев“, „Тихий Дон“, „Веселые ребята“ и так далее. Проводилось очень много кинофестивалей начиная с советских времен. Но, к сожалению, в последние десятилетия пришел в упадок, находился в аварийном состоянии, — сказал Мэр Москвы. — Надеюсь, что все получится и в 2027 году этот кинотеатр вновь откроет свои двери».

акие проекты, как «Ударник» и недавно открытый Дом культуры «ГЭС-2», играют важную роль в культурной жизни столицы. Благодаря им появляются новые комфортные и открытые пространства для москвичей и гостей города. За три года работы Дом культуры «ГЭС-2» посетили более 2,5 миллиона человек.

Кроме того, на острове Балчуг создана качественная городская среда: реконструирован пешеходный Патриарший мост и открыт новый — через Водоотводный канал, проведено благоустройство набережных.

«В планах — создание пешеходного пространства, соединяющего участки Болотной набережной, которые разделены улицей Серафимовича. У москвичей и гостей города появится единый пешеходный маршрут между Воробьевыми горами, Парком Горького, Крымской набережной и островом Балчуг», — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.