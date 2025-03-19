В Россию с подконтрольных Киеву территорий вернулись 175 военных

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Айшат Татаева
Айшат Татаева Срочная новость 51 0

Посреднические усилия оказали ОАЭ.

Россия и Украина провели обмен военнослужащими по формуле 175 на 175

Фото: DAVE MUSTAINE/ТАСС

Россия и Украина провели обмен военнослужащими по формуле «175 на 175», сообщили в Минобороны РФ.

Сейчас все российские военные находятся на территории Белоруссии. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Военным также предоставлена возможность связаться с родственниками. Освобожденные будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия оказали ОАЭ, отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в ходе телефонного разговора проинформировал американского лидера Дональда Трампа об обмене пленными между Россией и Украиной. Президент РФ заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования на Украине, которое должно быть устойчивым и долгосрочным.

В Кремле сообщают, что Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских боевика.

Также российский лидер поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным, заявили в Кремле.

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