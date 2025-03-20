Без лишения родительских прав: муринских детей-маугли вернули матери

В конце февраля в одной из квартир в городе обнаружили троих малышей в антисанитарных условиях.

Сегодня получила завершение история троих детей-маугли из небольшого города Мурино в Ленинградской области, которых месяц назад нашли в полуразрушенной квартире — голыми, ползающими в своих же экскрементах. Тогда малышей изъяли, мать задержали. И вот теперь принято решение — семью сохранить.

Оказалось, что женщина попала в тяжелую ситуацию после потери работы, но в целом у них все благополучно. Женщина обещала трудоустроится, детей ей отдали, а уполномоченный по правам ребенка теперь будет следить за их дальнейшей судьбой.

и вы чтоб знали, что у вас есть поддержка и ничего не боялись. Мама может справиться со всем. Ты самый старший, будешь помогать

Третьего ребенка, который также временно находился в центре для несовершеннолетних, забрал биологический отец. Но в итоге его так же отдадут матери и все братья будут расти вместе.