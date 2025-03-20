Неземная красота: редкое полярное сияние запечатлели на Аляске

Явление возникает в результате взаимодействия магнитного поля нашей планеты и заряженных частиц Солнца

Невероятной красоты зрелище сегодня наблюдали жители Аляски. Там зафиксировали самое масштабное северное сияние в регионе.

Завораживающий зеленый шлейф появился в результате взаимодействия магнитного поля Земли и заряженных частиц Солнца. Сквозь зеленую пелену при этом просвечивало звездное небо.



