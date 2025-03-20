Неземная красота: редкое полярное сияние запечатлели на Аляске

Эфирная новость 433 0

Невероятной красоты полярное сияние наблюдали жители Аляски

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Явление возникает в результате взаимодействия магнитного поля нашей планеты и заряженных частиц Солнца

Невероятной красоты зрелище сегодня наблюдали жители Аляски. Там зафиксировали самое масштабное северное сияние в регионе.

Завораживающий зеленый шлейф появился в результате взаимодействия магнитного поля Земли и заряженных частиц Солнца. Сквозь зеленую пелену при этом просвечивало звездное небо.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
82.85
1.35 90.83
3.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Посмотреть на Джана Ямана: звезды на премьере турецкого сериала «Эль Турко»
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта для всех знаков зодиака
5:38
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Андрея
5:22
В Дагестане произошло массовое ДТП с маршруткой, есть погибшие
5:08
«Хочу домой»: что известно о деле школьницы, которую похитили в Ачинске
4:49
Неземная красота: редкое полярное сияние запечатлели на Аляске

Сейчас читают

Игорь Левитас: Причина конфликта на Украине — в менталитете ее жителей
Пропавшая украинская модель нашлась в реанимации в Дубае
Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной России: «Я безумно счастлив»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп