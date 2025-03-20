В Госдепе США сообщили о приостановке обсуждения сделки по ресурсам Украины

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Госдеп США: в настоящий момент Штаты не занимаются сделкой по ресурсам Украины

В Госдепе США говорили говорили и приостановили

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

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Ранее Киев выражал готовность подписать рамочное соглашение по редкоземельным металлам с Вашингтоном.

В США сейчас не рассуждают о сделке с Украиной по редкоземельным ресурсам. Об этом сообщила официальный представитель Государственного департамента страны Тэмми Брюс, трансляция брифинга опубликована на YouTube-канале CNN. По ее словам, в данный момент решается целый ряд вопросов, связанных с Киевом, помимо этого.

«Этим в настоящее время не занимаются, поэтому я не могу сказать, какова диспозиция», — заявила Брюс.

Руководитель пресс-службы Госдепа Кэролайн Левитт накануне также отмечала на брифинге с журналистами, что сделка по редкоземельным металлам остается на повестке дня, но Вашингтон сконцентрирован в первую очередь на мирном соглашении. Кроме этого, решается еще целый ряд вопросов, связанных с Украиной.

«Это означает, что сделка по минералам была тем первым набором параметров, который вы все видели на той самой публичной встрече между президентом Зеленским и президентом Трампом в Овальном кабинете. Теперь мы сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении», — сказала Левитт.

Несколькими днями ранее украинская пресса писала, что представители Киева предложили коллегам из Вашингтона подписать сделку по совместной разработке полезных ископаемых на переговорах делегаций в Саудовской Аравии, однако американская сторона отклонила инициативу и взяла время для обсуждения.

Кроме того, глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам переговоров двух делегаций в Джидде заявлял о готовности подписать упомянутое рамочное соглашение. Глава Белого дома Дональд Трамп не исключил скорую встречу с украинским коллегой. А пока, об этом ранее писал 5-tv.ru, он обсуждает с президентом РФ Владимиром Путинным улучшение отношений США и России.

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