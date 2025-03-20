На Украине завели уголовное дело против генерала за большие потери ВСУ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Издание «Общественное»: ГБР Украины обвинило генерала в больших потерях ВСУ

Генералу на Украине предъявили уголовку за солдат

Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

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Грозит ли офицеру тюрьма?

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины занимается уголовным делом бригадного генерала, командовавшего 23-м отдельным стрелковым батальоном ВСУ. Имя офицера публично не называется, однако известно, что его обвиняют в чрезмерных потерях личного состава. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

По данным журналистов, генерал стал фигурантом из-за бездействия. Это бездействие, считают в ГБР, и привело Вооруженные силы Украины (ВСУ) к серьезным потерям на лиманском и харьковском направлениях в период с марта 2023 года по сентябрь 2024 года. По предварительным оценкам, офицеру грозит тюремный срок — до восьми лет.

Прежде также сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении главы Минобороны Украины Рустема Умерова, его подозревают в злоупотреблении полномочиями. Представители общественной организации «Центр противодействия коррупции» утверждают, что министр без должных оснований не продлил контракт с главой агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, а также снял с должностей членов наблюдательного совета Тараса Чмута и Юрия Джигиря.

Ранее 5-tv.ru писал, что четверо украинских боевиков, служивших в 61-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, признали вину за нападение на город Суджу в Курской области. После окружения боевики сдались в плен добровольно.

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