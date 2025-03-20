Красная кнопка под рукой: Дональд Трамп показал, как обжил Овальный кабинет

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Дональд Трамп показал красную кнопку в Овальном кабинете

Фото, видео: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

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Он также показал, как изменил интерьер кабинета, украсив его портретами предшественников.

Президент США Дональд Трамп нажал на красную кнопку в Овальном кабинете. И она, как оказалось, не запускает ядерные ракеты.

Глава США убедил в этом американцев во время интервью. На самом деле так он просто вызывает помощника, который приносит колу.

«Все думают, что это красная кнопка — ядерное оружие. Говорят, что если я нажму на нее, то всему миру придет конец», — сказал Дональд Трамп.

В интервью Трамп также показал, как уже успел изменить Овальный кабинет, украсив стены портретами своих предшественников. И вспомнил знаменитую фотографию Джона Кеннеди со своим сыном: тот, будучи ребенком, сидел под столом в Овальном кабинете, пока отец работал.

И эта тема стала особенно символичной. Трамп несколько дней назад поручил рассекретить сотни документов, связанных убийством 35 президента США и его брата Роберта Кеннеди.

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