Красная кнопка под рукой: Дональд Трамп показал, как обжил Овальный кабинет
Дональд Трамп показал красную кнопку в Овальном кабинете
Фото, видео: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia
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Он также показал, как изменил интерьер кабинета, украсив его портретами предшественников.
Президент США Дональд Трамп нажал на красную кнопку в Овальном кабинете. И она, как оказалось, не запускает ядерные ракеты.
Глава США убедил в этом американцев во время интервью. На самом деле так он просто вызывает помощника, который приносит колу.
«Все думают, что это красная кнопка — ядерное оружие. Говорят, что если я нажму на нее, то всему миру придет конец», — сказал Дональд Трамп.
В интервью Трамп также показал, как уже успел изменить Овальный кабинет, украсив стены портретами своих предшественников. И вспомнил знаменитую фотографию Джона Кеннеди со своим сыном: тот, будучи ребенком, сидел под столом в Овальном кабинете, пока отец работал.
И эта тема стала особенно символичной. Трамп несколько дней назад поручил рассекретить сотни документов, связанных убийством 35 президента США и его брата Роберта Кеннеди.
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