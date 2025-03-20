«Когда Россия радостна, я чувствую безопасность»: глава РФПИ ответил на шутку Фэллона

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 48 0

Глава РФПИ ответил на шутку комика США Фэллона о радостной России

+Ответ не заставил себя ждать: глава РФПИ отреагировал на шутку комика из США

Фото: www.globallookpress.com/Giada Papini Rampelotto/EuropaNe

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Специальный представитель президента РФ объяснил юмористу, в чем он не прав.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал ироничное высказывание американского комика Джимми Фэллона, который накануне пошутил об «историческим и эпическим» телефонном разговоре президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. Об этом стало известно из Telegram-канала специального представителя главы России.

«Что ж, продолжим разъяснительную работу с товарищем Фэллоном. Мир без диалога — это мир без безопасности. Прогресс в российско-американских отношениях важен не только для наших стран, но и для всех, включая самих американцев… и их комиков», — отметил Дмитриев Фэллону.

Поводом для реакции стал монолог Фэллона в его шоу, где комик обыграл оценку Кремлем недавнего звонка лидеров. Джимми, используя свой характерный сарказм и иронию, не раз создавал острые политические ситуации, но ранее они не привлекали в себе внимание международного масштаба.

«В России оценили звонок как исторический и эпический. Ничто не позволяет мне чувствовать себя в безопасности так, как радующаяся Россия», — пошутил ведущий, ссылаясь на пост Дмитриева в соцсети X, где тот назвал переговоры именно так.

Ответ Дмитриева не заставил себя ждать. Он искусно привлек внимание к тонкой роли юмора в политике. Особенно на фоне сложных отношений двух стран, намекнув Фэллону о том, что порой стоит тщательнее выбирать темы, которые он решает высмеять.

В последние месяцы тема возможного возобновления диалога между Путиным и Трампом не раз поднималась в медиа, однако прямые переговоры остаются редкими.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор.

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