Водолазы провели две тысячи часов под водой на объектах «Россетей»

В прошлом году водолазы провели демонтаж старых и прокладку новых кабелей на линиях, проложенных по доньям рек Москвы и Санкт-Петербурга.

Работы были направлены на повышение надежности электроснабжения мегаполисов и подключения к сети новых потребителей, рассказали в пресс-службе «Россетей».

В столице модернизировали участки ЛЭП, которые были построены более 70 лет назад в центральной части города. В частности, водолазы «Россети Московский регион» работали на дне Москвы-реки возле парка «Зарядье» и старейшей действующей электростанции города — ГЭС-1 на Раушской набережной. Специалисты использовали баржи с гидромониторами.

В Санкт-Петербурге энергетики «Россети Ленэнерго» провели диагностику и ремонт кабельных линий 6-110 кВ в акваториях Большой Невы, Малой Невки и Мойки. Для этого потребовалось 174 раза спуститься под воду. Использовались телевизионные комплексы и специальное снаряжение общим весом более 80 кг. Работы осложняло сильное течение: например, на Неве его скорость превышала 4 км/ч.