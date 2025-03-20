Евросоюз отказался размораживать российские активы

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 50 0

На Москву продолжат давить санкциями.

Евросоюз отказался размораживать российские активы

Фото: www.globallookpress.com/Vladimir Baranov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Евросоюз (ЕС) продолжит удерживать замороженные активы России. Об этом говорится в итоговом документе саммита объединения, который подписали 26 из 27 государств сообщества.

В документе уточняется, что российские активы должны оставаться иммобилизованными до тех пор, пока не завершится украинский конфликт и Россия не возместит ей весь ущерб.

Кроме того, указывается, что ЕС готов вводить новые антироссийские санкции, усиливая тем самым давление на РФ. Более того, ЕС будет стараться сделать так, чтобы Украина имела собственные мощные оборонные возможности и была в сильной позиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктор Орбан заявил о желании восстановить экспорт товаров из Венгрии в Россию. Премьер-министр выразил заинтересованность в прекращении конфликта на Украине. 

По словам главы правительства, в первую очередь вооруженное противостояние между Киевом и Москвой необходимо завершить «по христианским соображениям». Каждый день гибнут тысячи людей, и это неправильно и полностью противоречит венгерским ценностям. И поэтому Венгрия стремится к миру на Украине.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.40
1.55 92.46
1.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

21:25
Щетка и паста не виноваты: неочевидные причины боли в зубах
21:11
Абсолютный рекорд: Счетная палата РФ отчиталась перед Госдумой о результатах работы за 2024 год
20:58
Путин поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента МОК
20:40
Современный и экологичный: на Ленинградской АЭС началось строительство нового энергоблока
20:21
«Попкорновая болезнь»: какие симптомы указывают на опасный недуг
20:08
Евросоюз отказался размораживать российские активы

Сейчас читают

«Практически каждый вечер»: Елизавета Боярская рассказала о семейном обычае
«Скоро буду дома, дорогая»: РФ и Украина провели крупный обмен военнопленными
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Время обнуления и силы: как загадывать желание в День весеннего равноденствия

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп