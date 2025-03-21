Не прокатит: какие схемы подготовили мошенники для любителей электросамокатов

Эфирная новость 26 0

Мошенники начали обманывать россиян на схемах с арендой самокатов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Популярность мобильного транспорта у россиян привлекает и злоумышленников.

В России со стартом сезона самокатов активизировались мошенники. О новых схемах обмана предупреждают «Известия».

Так, в Москве начали действовать новые правила проката. Клиентам сервисов кикшеринга нужно подтвердить свою учетную запись на порта mos.ru. Этим воспользовались аферисты и начали рассылать письма с требованием заплатить штраф. На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, где злоумышленники украдут личные данные.

Кроме того мошенники научились создавать поддельные приложения для аренды электросамокатов и вынуждать пользователей оплачивать несуществующие поездки. А еще раньше на столичном транспорте для проката стали замечать фальшивые QR-коды. Ссылки в стикерах могут вести на потенциально опасные сайты.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.40
1.55 92.46
1.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

8:17
«Могут колени прострелить»: за что украинскую модель покалечили в Дубае
8:01
Не прокатит: какие схемы подготовили мошенники для любителей электросамокатов
7:45
Всеми способами: как спецназ «Ахмат» вытесняет остатки ВСУ из Курской области
7:30
Расчеты ЗРК «Бук-М2» на страже неба. Лучшее видео из зоны СВО
7:20
Над российскими регионами за ночь сбили 43 дрона ВСУ
7:04
Лондонский аэропорт Хитроу закрыли из-за пожара на снабжающей подстанции

Сейчас читают

«Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом»: главе МИД РФ Сергею Лаврову — 75
«Оторванные лапы»: как в Курской области спасают домашних животных
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп