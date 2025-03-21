Не прокатит: какие схемы подготовили мошенники для любителей электросамокатов

Популярность мобильного транспорта у россиян привлекает и злоумышленников.

В России со стартом сезона самокатов активизировались мошенники. О новых схемах обмана предупреждают «Известия».

Так, в Москве начали действовать новые правила проката. Клиентам сервисов кикшеринга нужно подтвердить свою учетную запись на порта mos.ru. Этим воспользовались аферисты и начали рассылать письма с требованием заплатить штраф. На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, где злоумышленники украдут личные данные.

Кроме того мошенники научились создавать поддельные приложения для аренды электросамокатов и вынуждать пользователей оплачивать несуществующие поездки. А еще раньше на столичном транспорте для проката стали замечать фальшивые QR-коды. Ссылки в стикерах могут вести на потенциально опасные сайты.