Лондонский аэропорт Хитроу закрыли из-за пожара на снабжающей подстанции

В работе в ближайшие дни ожидаются перебои.

Один из самых загруженных аэропортов мира Хитроу, расположенный в Лондоне, закрыт в связи с нарушенным электроснабжением. Проблемы, по данным телеканала Sky News, возникли из-за пожара на снабжающей подстанции, которая находится в 2,5 километра от аэровокзала.

Причина возгорания неизвестна. В ближайшие дни ситуация будет нестабильной, ожидаются «значительные перебои в работе».

Пресс-служба Хитроу также обратилась к пассажирам в соцсети X. В публикации сказано, что в целях безопасности полеты прекращены до 23:59 21 марта (02:59 22 марта по московскому времени. — Прим. ред.). Всем, у кого куплены билеты на это время представители аэропорта рекомендовали обратиться в свои авиакомпании за дополнительными инструкциями.

По информации Лондонской пожарной команды (LFB), на месте происшествия работают около 70 огнеборцев, проводится эвакуация. Спасены около 150 человек, установлено 200-метровое оцепление, живущим ближайших районов советуют не открывать окна из-за сильного задымления. Тысячи домов, как и аэропорт, остались без электроэнергии.

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