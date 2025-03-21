Не верьте звездам: как мошенники используют имена российских знаменитостей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

Аналитик цифровых рисков Синицына: мошенники предлагают лотереи от имени звезд

Мошенники стали использовать имена российских звезд для обмана россиян

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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После обмана человек остается без денег и со скомпрометированными данными банковской карты.

Для обмана граждан мошенники начали использовать имена российских знаменитостей. Об этом изданию «Известия» рассказала аналитик департамента защиты от цифровых рисков Мария Синицына.

По словам специалиста, для привлечения внимания людей преступники используют личности отечественных звезд. Знаменитости якобы рекомендуют лотерею, где нужно выбрать коробочку с призом.

Первые две попытки, как правило, оказываются провальными, а вот третья коробочка — выигрышной, объясняет схему эксперт. Чтобы получить приз, нужно ввести данные вашей карты, на которую как будто бы переведут выигрыш. Однако сайт выдает ошибку из-за того, что вознаграждение в валюте и его необходимо конвертировать в рубли. За эту операцию взимается якобы комиссия.

В итоге жертва оказывается без обещанного приза, со скомпрометированными данными банковской карты и без денег, которые были отданы за перевод из одной валюты в другую.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники изобрели схему для получения доступа к сим-карте и мобильному банку.

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