Плати алименты: суд отклонил жалобу Прилучного о снижении выплат детям от Муцениеце

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 1 193 0

Мосгорсуд отклонил жалобу Павла Прилучного на алименты

Мосгорсуд вынес решение по поводу жалобы Павла Прилучного на алименты

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

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Экс-супруг Агаты должен был отдавать 30% от своего заработка на нужды их дочери и сына, но актер с этим не согласился и подал апелляцию.

Суд отклонил жалобу актера Павла Прилучного о снижении алиментов его бывшей супруге Агате Муцениеце. Информация об этом появилась на сайте судов общей юрисдикции.

Прилучный намеревался снизить выплаты для актрисы, так как его старший сын Тимофей живет вместе с ним и его новой женой Зепюр Брутян.

Судебные тяжбы между Прилучным и Муцениеце за алименты до сих пор идут. Сначала артистка выиграла суд, однако Павел решил обжаловать решение.

Агата хотела, чтобы экс-супруг отдавал 30% от своего заработка на нужды их двоих общих детей — 11-летнего сына и семилетней дочери. Этот процент сохранялся бы до 2031 года, пока мальчику не исполнилось 18 лет. После этого он снижался бы до 25% до совершеннолетия дочери Мии.

Неизвестно, на какой именно сумме они остановились, но это решение не устроило Прилучного.

Помимо этих разбирательств, у экс-супругов также идет суд по делу об определении места жительства Тимофея. Новое заседание назначено на 26 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Муцениеце рассказал о больших алиментах от Прилучного. Предполагалось, что актриса получает от 370 тысяч на двоих детей.

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