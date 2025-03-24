Анонсирован пасхальный тираж «Русского лото»

|
Пятый канал
Пятый канал 78 0

Трансляция благотворительного розыгрыша пройдет 20 апреля.

Анонсирован пасхальный тираж «Русского лото»

Фото: Данил Староста

В этом году состоится третий благотворительный тираж лотереи «Русское лото», трансляция пройдет в день Светлой Пасхи — 20 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

«Как и в предыдущие годы, 10 рублей с каждого проданного билета пасхального тиража „Русского лото“ будут направлены Региональной общественной организации поддержки социальной деятельности Русской православной церкви „Милосердие“ на благотворительные цели», — рассказали в «Столото».

По словам заместителя гендиректора многопрофильного холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерины Тутон, по итогам предыдущих пасхальных тиражей, которые состоялись в 2023 и 2024 годах, «Столото» перечислил «Милосердию» более 105 миллионов рублей.

«Пасхальный тираж — добрая и такая важная традиция „Русского лото“, присоединиться к которой может любой. Проиграть в этом тираже невозможно, потому что, покупая билет, каждый участник вносит свой вклад в помощь и поддержку, которую в итоге снова получат тысячи нуждающихся людей», — сказала Тутон.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда уточнил, что по итогам двух предыдущих пасхальных тиражей удалось поддержать больше 120 социально значимых проектов по всей стране.

«Это значит, что благодаря участникам пасхального тиража кто-то получил крышу над головой, другие — необходимую гуманитарную помощь, а десятки социальных учреждений смогли получить столь необходимую поддержку», — добавил Легойда.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.

Государственные лотереи, распространяемые «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

12:13
Хочет выйти по УДО, но дисциплина хромает: на самом ли деле Ефремов исправился
11:55
«Космическая семья»: Виктория Боня о своем внеземном происхождении
11:43
В России хотят исключить часть продуктов из списка социально значимых товаров
11:32
Эрмитаж пригрозил запретить коммерческие съемки после инцидента с блогерами
11:21
Сотрудник контрольно-надзорного органа России задержан ФСБ за госизмену
11:19
«Главный мой враг — алкоголь»: Ефремов во время суда пообещал никогда не пить

Сейчас читают

Противостояние в Турции выявило новое разногласие между США и ЕС
Новый раунд: чего ожидать от переговоров РФ и США в Эр-Рияде 24 марта
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Ей завидовала полстраны: жизнь и страсть Ларисы Голубкиной

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп