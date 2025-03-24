Анонсирован пасхальный тираж «Русского лото»

В этом году состоится третий благотворительный тираж лотереи «Русское лото», трансляция пройдет в день Светлой Пасхи — 20 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

«Как и в предыдущие годы, 10 рублей с каждого проданного билета пасхального тиража „Русского лото“ будут направлены Региональной общественной организации поддержки социальной деятельности Русской православной церкви „Милосердие“ на благотворительные цели», — рассказали в «Столото».

По словам заместителя гендиректора многопрофильного холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерины Тутон, по итогам предыдущих пасхальных тиражей, которые состоялись в 2023 и 2024 годах, «Столото» перечислил «Милосердию» более 105 миллионов рублей.

«Пасхальный тираж — добрая и такая важная традиция „Русского лото“, присоединиться к которой может любой. Проиграть в этом тираже невозможно, потому что, покупая билет, каждый участник вносит свой вклад в помощь и поддержку, которую в итоге снова получат тысячи нуждающихся людей», — сказала Тутон.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда уточнил, что по итогам двух предыдущих пасхальных тиражей удалось поддержать больше 120 социально значимых проектов по всей стране.

«Это значит, что благодаря участникам пасхального тиража кто-то получил крышу над головой, другие — необходимую гуманитарную помощь, а десятки социальных учреждений смогли получить столь необходимую поддержку», — добавил Легойда.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.

Государственные лотереи, распространяемые «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.