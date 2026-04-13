Жители регионов передали пасхальные угощения бойцам в зону СВО
На передовую куличи доставляли с помощью дронов.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Во время перемирия наши бойцы смогли встретить праздник со свечами, куличами и крашеными яйцами. Угощения на позиции передали жители разных регионов. Кроме того, выпечку приготовили и полковые пекари.
Тем, кто несет боевое дежурство непосредственно на передовой, освященные куличи доставили с помощью дронов. Оператор внимательно следил, чтобы бойцы получили вкусный праздничный привет.
В Крыму отметили Пасху с размахом. В Бахчисарае испекли кулич весом более полутонны и диаметром в три с половиной метра. Его украсили пряниками с видами достопримечательностей полуострова. Для приготовления понадобилось пять мешков муки, тысяча яиц и 15 килограммов изюма.
А жители Нижнего Новгорода смогли даже выбрать, какое гигантское блюдо попробовать: 300-килограммовый кулич или 500-килограммовую пасху. Праздничной трапезой завершался масштабный крестный ход.
- 13 апр
- Нельзя выбрасывать? Священник Портнов объяснил, что делать с остатками куличей
- 13 апр
- Объявленное Путиным пасхальное перемирие завершилось
- 12 апр
- Мария Захарова рассказала историю о пасхальном чуде
- 12 апр
- Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Пасхой
- 12 апр
- Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч, а Погребняк сама покрасила яйца: как российские звезды готовились к Пасхе
- 12 апр
- Россиянам напомнили срок хранения сваренных на Пасху яиц
- 12 апр
- Минобороны РФ напомнило, что все группировки войск соблюдают пасхальное перемирие
- 12 апр
- Минобороны РФ сообщило, что ВСУ почти две тысячи раз нарушили пасхальное перемирие
- 12 апр
- Священник рассказал, что делать со скорлупой от пасхальных яиц
- 12 апр
- ВСУ уже нарушают объявленное Москвой перемирие на Пасху: среди раненых годовалый ребенок
Читайте также
