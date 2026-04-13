Жительница Саранска использовала пасхальный кулич для кальяна: возбуждено уголовное дело
Инцидент с публикацией получил развитие после реакции следственных органов.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Москве возбуждено уголовное дело по факту действий, связанных с публичным использованием пасхального кулича в оскорбительном контексте. Об этом сообщили в Следственном комитете России по городу Москве.
Ранее в социальных сетях распространилась фотография, на которой жительница Саранска использует пасхальный кулич в качестве основы для кальяна. Публикация сопровождалась подписью с религиозной отсылкой.
«Даже Христос от такого Воскрес», — написала девушка.
По данным следствия, не позднее 13 апреля 2026 года фигурантка находилась в одном из заведений на улице Сретенка в Москве, где совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и направленные на оскорбление религиозных чувств верующих. Происходящее она зафиксировала на видео, после чего распространила запись в социальных медиа.
Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Личность девушки установили в оперативном порядке. В ближайшее время ее планируют доставить в следственный отдел для проведения допроса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка священник Максим Портнов разъяснил верующим порядок обращения с пасхальными угощениями, пришедшими в негодность.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 13 апр
- Жители регионов передали пасхальные угощения бойцам в зону СВО
- 13 апр
- Нельзя выбрасывать? Священник Портнов объяснил, что делать с остатками куличей
- 13 апр
- Объявленное Путиным пасхальное перемирие завершилось
- 12 апр
- Мария Захарова рассказала историю о пасхальном чуде
- 12 апр
- Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Пасхой
- 12 апр
- Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч, а Погребняк сама покрасила яйца: как российские звезды готовились к Пасхе
- 12 апр
- Россиянам напомнили срок хранения сваренных на Пасху яиц
- 12 апр
- Минобороны РФ напомнило, что все группировки войск соблюдают пасхальное перемирие
- 12 апр
- Минобороны РФ сообщило, что ВСУ почти две тысячи раз нарушили пасхальное перемирие
- 12 апр
- Священник рассказал, что делать со скорлупой от пасхальных яиц
Читайте также
81%
Нашли ошибку?