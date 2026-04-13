Жительница Саранска использовала пасхальный кулич для кальяна: возбуждено уголовное дело

Инцидент с публикацией получил развитие после реакции следственных органов.

Жительница Саранск сделала кальян из пасхального кулича

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

В Москве возбуждено уголовное дело по факту действий, связанных с публичным использованием пасхального кулича в оскорбительном контексте. Об этом сообщили в Следственном комитете России по городу Москве.

Ранее в социальных сетях распространилась фотография, на которой жительница Саранска использует пасхальный кулич в качестве основы для кальяна. Публикация сопровождалась подписью с религиозной отсылкой.

«Даже Христос от такого Воскрес», — написала девушка.

По данным следствия, не позднее 13 апреля 2026 года фигурантка находилась в одном из заведений на улице Сретенка в Москве, где совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и направленные на оскорбление религиозных чувств верующих. Происходящее она зафиксировала на видео, после чего распространила запись в социальных медиа.

Фото: Instagram*/hjertesmerter

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Личность девушки установили в оперативном порядке. В ближайшее время ее планируют доставить в следственный отдел для проведения допроса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка священник Максим Портнов разъяснил верующим порядок обращения с пасхальными угощениями, пришедшими в негодность.

13 апр
Жители регионов передали пасхальные угощения бойцам в зону СВО
13 апр
Нельзя выбрасывать? Священник Портнов объяснил, что делать с остатками куличей
13 апр
Объявленное Путиным пасхальное перемирие завершилось
12 апр
Мария Захарова рассказала историю о пасхальном чуде
12 апр
Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Пасхой
12 апр
Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч, а Погребняк сама покрасила яйца: как российские звезды готовились к Пасхе
12 апр
Россиянам напомнили срок хранения сваренных на Пасху яиц
12 апр
Минобороны РФ напомнило, что все группировки войск соблюдают пасхальное перемирие
12 апр
Минобороны РФ сообщило, что ВСУ почти две тысячи раз нарушили пасхальное перемирие
12 апр
Священник рассказал, что делать со скорлупой от пасхальных яиц
Последние новости

15:02
США готовятся ввести полную военно-морскую блокаду Ормузского пролива
14:52
Жительница Саранска использовала пасхальный кулич для кальяна: возбуждено уголовное дело
14:47
Путин проводит переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто в Кремле
14:43
Планета или нет: какой статус у Плутона на самом деле
14:37
«Взяли за правило»: сдача ЕГЭ каждый год будет начинаться с 1 июня
14:20
«Это фейк!» — Карпович опровергла слухи о свадьбе с Банифатовым

Сейчас читают

Великое и ужасное: сквозь зубы, но сквозь санкции — Божена Рынска плачет
«Пришел с тяжелым сердцем»: Артем Чекалин попрощался с детьми перед приговором
Слухи о «краже гениталий» привели к самосудам на Занзибаре
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео