Жительница Саранска использовала пасхальный кулич для кальяна: возбуждено уголовное дело

Жительница Саранска использовала пасхальный кулич для кальяна

В Москве возбуждено уголовное дело по факту действий, связанных с публичным использованием пасхального кулича в оскорбительном контексте. Об этом сообщили в Следственном комитете России по городу Москве.

Ранее в социальных сетях распространилась фотография, на которой жительница Саранска использует пасхальный кулич в качестве основы для кальяна. Публикация сопровождалась подписью с религиозной отсылкой.

«Даже Христос от такого Воскрес», — написала девушка.

По данным следствия, не позднее 13 апреля 2026 года фигурантка находилась в одном из заведений на улице Сретенка в Москве, где совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и направленные на оскорбление религиозных чувств верующих. Происходящее она зафиксировала на видео, после чего распространила запись в социальных медиа.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Личность девушки установили в оперативном порядке. В ближайшее время ее планируют доставить в следственный отдел для проведения допроса.

