«Явное неуважение»: сколько лет грозит девушке за кальян из кулича

Дарья Корзина

Определяющее значение при рассмотрении дела будет иметь установление умысла.

Сколько лет грозит за фото кальяна из кулича — мнение юриста

Жительнице Саранска за кальян из кулича может грозить до трех лет тюрьмы

Фигурантке уголовного дела о публичных действиях с пасхальным куличом в Москве может грозить до трех лет лишения свободы в зависимости от обстоятельств. Об этом сообщил юрист и адвокат Андрей Харламов в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, правовая квалификация подобных действий осуществляется по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Максимальное наказание варьируется от штрафа и обязательных работ до лишения свободы сроком до одного года, однако при отягчающих обстоятельствах, в том числе если действия совершаются в местах религиозного значения, срок может увеличиваться до трех лет.

Харламов пояснил, что ключевым фактором при рассмотрении дела станет установление умысла. Следствию предстоит определить, были ли действия направлены на оскорбление религиозных чувств верующих и выражали ли они явное неуважение к общественным нормам. Для этого назначаются комплексные экспертизы, включая религиоведческое и лингвистическое исследования.

«И если публично вы демонстрируете пренебрежение к той или иной вере, то, в принципе, при наличии совокупности обстоятельств и доказательств могут привлечь, в том числе, к уголовной ответственности, потому что такие публичные действия выражают явное неуважение», — пояснил юрист.

Ранее 5-tv.ru сообщил о возбуждении уголовного дела по факту инцидента, произошедшего не позднее 13 апреля 2026 года в одном из заведений на улице Сретенка. По данным следствия, девушка сделала кальян с использованием пасхального кулича, зафиксировала происходящее на видео и распространила запись в социальных сетях.

В настоящее время личность фигурантки установлена. Следственные органы планируют ее доставление в подразделение для проведения допроса и дальнейших процессуальных действий.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

