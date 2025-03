«Это меня преследует»: Киркоров не успел побыть с родителями в последние минуты их жизни

Отец артиста ушел из жизни 18 марта, а мать — еще в далеком 1994 году.

Народный артист России Филипп Киркоров не был в последние минуты жизни родителей рядом с ними. Об этом сообщил исполнитель корреспонденту 5-tv.ru на похоронах своего отца.

«Это меня преследует по жизни. Когда мама умерла, мы ее похоронили, в этот же день я улетел в Израиль, и в этот же день у меня был концерт в Иерусалиме, очень символичное место», — вспомнил артист.

Певец также добавил, что ему тогда пришлось исполнять композиции, которые не соответствовали событиям в его жизни за пределами сцены. Например, пел знаменитую «Зайку». Все чувства и эмоции музыканта «накрыли» уже после концерта.

Отец певца, народный артист России Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта. Его сын в этот день был на съемках шоу за границей.

Но исполнитель уверен, что такова доля профессионального артиста.

«Show must go on (шоу должно продолжаться — перевод с английского — Прим. ред.) <…> Народ не должен ни о чем подозревать», — заключил Филипп Киркоров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Храме Христа Спасителя отпевают Бедроса Киркорова.