Уиткофф: план США по урегулированию конфликта принесет пользу для всего Ближнего Востока
Этот документ может стать основой для мирного соглашения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Стив Уиткофф подтвердил передачу Ирану плана США по урегулированию конфликта
США передали Ирану список предложений, состоящий из 15 пунктов, который может стать фундаментом для будущего мирного соглашения. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Сегодня я могу сообщить вам, что мы вместе с вашей внешнеполитической командой представили список действий из 15 пунктов, который формирует основу для мирного соглашения», — сказал он на заседании в Белом доме.
Документ передали через правительство Пакистана. Уиткофф уверен, что предложенный план пойдет на пользу не только Ирану и США, но и обеспечит стабильность во всем ближневосточном регионе.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп планирует завершить конфликт с Ираном в ближайшие недели, так как затяжные боевые действия отвлекают его от решения экономических проблем, беспокоящих избирателей. В то же время Трамп отложил визит в Китай из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, надеясь, что к середине мая конфликт будет разрешен.
