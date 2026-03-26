Уиткофф: план США по урегулированию конфликта принесет пользу для всего Ближнего Востока

Светлана Стофорандова Журналист 46 0

Этот документ может стать основой для мирного соглашения.

Как США передали Ирану план соглашения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Стив Уиткофф подтвердил передачу Ирану плана США по урегулированию конфликта

США передали Ирану список предложений, состоящий из 15 пунктов, который может стать фундаментом для будущего мирного соглашения. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Сегодня я могу сообщить вам, что мы вместе с вашей внешнеполитической командой представили список действий из 15 пунктов, который формирует основу для мирного соглашения», — сказал он на заседании в Белом доме.

Документ передали через правительство Пакистана. Уиткофф уверен, что предложенный план пойдет на пользу не только Ирану и США, но и обеспечит стабильность во всем ближневосточном регионе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп планирует завершить конфликт с Ираном в ближайшие недели, так как затяжные боевые действия отвлекают его от решения экономических проблем, беспокоящих избирателей. В то же время Трамп отложил визит в Китай из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, надеясь, что к середине мая конфликт будет разрешен.

27 мар
Поставки газа на Украину могут просесть сразу по нескольким направлениям
26 мар
Просчитался? Трамп оценил последствия военной операции США против Ирана
26 мар
«Они умоляют»: Трамп заявил о стремлении Ирана к сделке с США
26 мар
Иран направил официальный ответ на мирный план США и ожидает реакции
26 мар
Зашла слишком далеко: 59% американцев осудили войну США с Ираном
26 мар
Трамп: США ничего не нужно от НАТО
26 мар
«Враги извлекут урок»: Иран намерен диктовать свои условия на Ближнем Востоке
26 мар
Погиб командующий ВМС КСИР после удара Израиля по югу Ирана
26 мар
Американцы спрогнозировали продолжительность войны в Иране
26 мар
«Нас обманули дважды»: почему Иран отказывается от переговоров с США
6:14
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
5:37
Всплеск позади: чего ждать метеозависимым людям 27 марта
5:19
«Лавандовый раф» извинился за выходку с заездом на пешеходную набережную Ростова-на-Дону
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
4:40
Рубио заявил о возможном открытии Ормузского пролива «уже завтра»

Сейчас читают

Разговор по-мужски: главные тезисы из интервью Лаврова французскому телеканалу
«Отказ от еды — верхушка айсберга»: психолог о расстройстве пищевого поведения
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео