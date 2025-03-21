Трамп: США, Украина и Россия наметили «очертания» сделки

США, Россия и Украина приблизились к урегулированию конфликта. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами. По его словам, стороны наметили «очертания сделки». Американский лидер подчеркнул, что военного конфликта между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы у руля Соединенных Штатов находился «компетентный президент».

«Думаю, что у нас уже есть контуры сделки. Я надеюсь, что у нас есть контуры сделки», — сказал глава Белого дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине «раз и навсегда», заявили в Белом доме. Американский лидер и президент РФ Владимир Путин в разговоре согласились, что украинский конфликт должен завершиться «долгосрочным миром». Кроме того, Трамп отметил, что отношения между государствами требуют улучшений.

Ранее в ходе телефонного разговора, который прошел 19 марта, Трамп и Зеленский согласились, что мира на Украине можно достичь. Глава киевского режима подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня.