Трамп: США, Украина и Россия наметили «очертания» сделки

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 34 0

Американский лидер подчеркнул, что конфликта между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы у руля Соединенных Штатов находился «компетентный президент».

Трамп: США, Украина и Россия наметили «очертания» сделки по урегулированию конфликта

Фото: Reuters/Карлос Барриа

США, Россия и Украина приблизились к урегулированию конфликта. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами. По его словам, стороны наметили «очертания сделки». Американский лидер подчеркнул, что военного конфликта между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы у руля Соединенных Штатов находился «компетентный президент».

«Думаю, что у нас уже есть контуры сделки. Я надеюсь, что у нас есть контуры сделки», — сказал глава Белого дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине «раз и навсегда», заявили в Белом доме. Американский лидер и президент РФ Владимир Путин в разговоре согласились, что украинский конфликт должен завершиться «долгосрочным миром». Кроме того, Трамп отметил, что отношения между государствами требуют улучшений.

Ранее в ходе телефонного разговора, который прошел 19 марта, Трамп и Зеленский согласились, что мира на Украине можно достичь. Глава киевского режима подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня.

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