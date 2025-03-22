Подготовка специалистов и соревнования: как в столице развивается сфера беспилотных технологий

Москва развивает сферу беспилотных технологий, в том числе в сотрудничестве с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Одним из ярких примеров такого взаимодействия является индустриальный парк «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Он стал ключевой площадкой для реализации одного из крупнейших проектов, направленных на развитие отрасли беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и авиации в России.

В индустриальном парке «Руднево» эффективно работает Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. Он представляет собой передовой комплекс, в ключевые задачи которого входит не только научно-техническая поддержка разработчиков, производителей и эксплуатантов БАС, но и развитие кадрового потенциала отрасли.

Участники практикумов, организованных на базе ФЦ БАС, — это кадровый ресурс как для гражданской сферы, так и для вооруженных сил страны. В марте курсанты Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации совершенствуют мастерство на полигоне «Кибердром» с помощью симулятора полетов и реального скоростного пилотирования. Они учатся управлять разведывательными и ударными БПЛА. Кроме того, курсанты осваивают сборку, разборку, предполетную подготовку, обслуживание, ремонт и настройку дронов. В будущем они смогут использовать эти навыки в своей повседневной службе, разведывательной работе, осмотре мест происшествий и контрольно-надзорной деятельности.

Кроме того, ФЦ БАС активно сотрудничает с флагманским центром практической подготовки колледжей Москвы «Руднево». Он предоставляет студентам 15 столичных колледжей возможность знакомиться с ключевыми подразделениями предприятия. Регулярные экскурсии для школьников и будущих специалистов проводят для того, чтобы вдохновить молодежь и показать перспективы работы в стремительно развивающейся отрасли беспилотных авиационных систем.

Инфраструктура ФЦ БАС — это площадка образовательных мероприятий и соревнований, которые проводят совместно с Минпромторгом России и Правительством Москвы. На полигоне «Кибердром» успешно проходят крупнейшие состязания федерального уровня, турнир «Полигон-77» и конкурс «Московские мастера». Главная цель этих мероприятий — не только выявить лучших пилотов, но и дать участникам ценные компетенции в управлении беспилотниками и роботами, а также стимулировать их интерес к отрасли беспилотных авиационных систем.