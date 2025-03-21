Трамп заявил об обсуждении прекращения огня на Украине и территориальных вопросов

Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент в высших кругах власти обсуждаются вопросы раздела территорий Украины и полного прекращения огня между двумя воюющими государствами. Об этом американский лидер заявил во время встречи с журналистами.

«Этот вопрос обсуждается, вопрос раздела территорий обсуждается прямо сейчас, пока мы говорим», — внезапно объявил Трамп посреди беседы с представителями прессы.

По мнению лидера Соединенных Штатов, Москва и Киев уже в скором времени смогут договориться о полном прекращении огня, после чего якобы будет заключено мирное соглашение.

Трамп также добавил, что после контактов с президентом России Владимиром Путиным и с лидером киевского режима Владимиром Зеленским у него наметились контуры возможного плана, по которому в итоге может быть заключен мир.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представители Соединенных Штатов готовятся к проведению «непрямых переговоров» между Россией и Украиной в ходе встречи в Саудовской Аравии.