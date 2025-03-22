Десять украинских БПЛА уничтожили над Воронежской областью

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Гусев: силами ПВО уничтожено десять украинских БПЛА над Воронежской областью

10 бпла в воронежской области

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Атака ВСУ на регион продолжается.

На юге Воронежской области силами ПВО было ликвидировано десять вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«На территории региона продолжается отражение атаки БПЛА. Дежурными силами ПВО на юге области были обнаружены и уничтожены еще более 10 беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.

Исходя из предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что за сутки при атаках ВСУ на ДНР погибла одна женщина. Ее убил удар ствольной артиллерии. Еще один мирный житель получил тяжелое ранение. Два человека пострадали в Пентелеймоновке, а также на трассе Горловка — Донецк. В этих местах Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывали взрывные устройства с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на автомобили.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

1:20
«Очень поможет»: Галич дала простой совет беременным
1:03
Смертельное ДТП в Ленобласти: автобус съехал в кювет
0:50
ЮНЕСКО: из-за таяния ледников под угрозой находятся два миллиарда человек
0:45
Десять украинских БПЛА уничтожили над Воронежской областью
0:34
Подготовка специалистов и соревнования: как в столице развивается сфера беспилотных технологий
0:19
Суд арестовал женщину, изрезавшую ножом двухмесячного сына на Кубани

Сейчас читают

Будьте добрее: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 марта
«Ветеран войны, человек искусства»: Песков назвал Бедроса Киркорова уникальной личностью
«Ты уже следующий»: Игорь Крутой пришел проститься с Бедросом Киркоровым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп