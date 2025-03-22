Десять украинских БПЛА уничтожили над Воронежской областью

Атака ВСУ на регион продолжается.

На юге Воронежской области силами ПВО было ликвидировано десять вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«На территории региона продолжается отражение атаки БПЛА. Дежурными силами ПВО на юге области были обнаружены и уничтожены еще более 10 беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.

Исходя из предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что за сутки при атаках ВСУ на ДНР погибла одна женщина. Ее убил удар ствольной артиллерии. Еще один мирный житель получил тяжелое ранение. Два человека пострадали в Пентелеймоновке, а также на трассе Горловка — Донецк. В этих местах Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывали взрывные устройства с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на автомобили.