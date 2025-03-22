«Выколола бы глаза и глотку перегрызла»: что ВСУ внушали жителям Курской области

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 72 0

Боевики ВСУ раздавали жителям Курской области пропагандистские газеты

Очевидцы рассказали, что ВСУ в Курской области внушали местным жителям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

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Тема:
Курская область

Украинские боевики убеждали людей, что в России им делать нечего.

Украинские боевики внушали жителям Курской области, что в России им не найдется места, а на Украине их ненавидят. Об этом РИА Новости рассказали женщины, эвакуированные из села Казачья Локня. Они пробыли на оккупированной территории более полугода.

«Семь месяцев нам внушали, что нам в России делать нечего», — сказала одна из них.

По словам эвакуированных жительниц, украинские боевики отбирали у людей телефоны, телевизоры и транспорт — даже велосипеды. Население снабжали пропагандистскими газетами. Собеседницы агентства провели на оккупированной врагом территории семь месяцев. В марте они были эвакуированы российскими военными.

«Езжайте на Украину, постоянно говорили, мол, вы хотя бы там выживете. И в то же время говорили: наши (украинцы — Прим. ред.) вас ненавидят», — рассказала другая эвакуированная.

Боевики ВСУ отрицали, что Украина, Белоруссия и Россия были одной страной. Они выражали крайнюю неприязнь к россиянам на Украине и пытались убедить жителей Курской области в том, что в Незалежной все разделяют это мнение.

«Я вот, говорит, стою с вами, разговариваю, а если бы моя мама увидела то, что я с тобой разговариваю, она бы тебе выколола глаза и глотку перегрызла», — вспомнила слова украинского боевика жительница Казачьей Локни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из Суджанского района Курской области эвакуировали более 564 человек.

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