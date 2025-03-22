Украинские боевики убеждали людей, что в России им делать нечего.

Украинские боевики внушали жителям Курской области, что в России им не найдется места, а на Украине их ненавидят. Об этом РИА Новости рассказали женщины, эвакуированные из села Казачья Локня. Они пробыли на оккупированной территории более полугода.

«Семь месяцев нам внушали, что нам в России делать нечего», — сказала одна из них.

По словам эвакуированных жительниц, украинские боевики отбирали у людей телефоны, телевизоры и транспорт — даже велосипеды. Население снабжали пропагандистскими газетами. Собеседницы агентства провели на оккупированной врагом территории семь месяцев. В марте они были эвакуированы российскими военными.

«Езжайте на Украину, постоянно говорили, мол, вы хотя бы там выживете. И в то же время говорили: наши (украинцы — Прим. ред.) вас ненавидят», — рассказала другая эвакуированная.

Боевики ВСУ отрицали, что Украина, Белоруссия и Россия были одной страной. Они выражали крайнюю неприязнь к россиянам на Украине и пытались убедить жителей Курской области в том, что в Незалежной все разделяют это мнение.

«Я вот, говорит, стою с вами, разговариваю, а если бы моя мама увидела то, что я с тобой разговариваю, она бы тебе выколола глаза и глотку перегрызла», — вспомнила слова украинского боевика жительница Казачьей Локни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из Суджанского района Курской области эвакуировали более 564 человек.